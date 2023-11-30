10:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Маршруты электричек 1 декабря временно сократятся до станции Хабаровск-2
Ограничения введут в связи с производством ремонтных работ на ДВЖД.
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В связи с производством ремонтных работ на ДВЖД в Хабаровске, на один день 1 декабря маршруты пригородных электричек будут сокращены до станции Хабаровск-2. Изменения коснуться 5 поездов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно временному графику, пригородные поезда будут следовать:
— № 6803 Хор-Хабаровск-1 следование до станции Хабаровск-2;
— № 6807 Хор-Хабаровск-1 следование до станции Хабаровск −2;
— № 6801 Вяземская — Хабаровск-1 следование до станции Хабаровск-2;
— № 6808 Хабаровск-1 — Хор отправление от станции Хабаровск-2 в 12 ч 15 мин;
— № 6812 Хабаровск-1 — Вяземская отправление от станции Хабаровск-2 в 19 ч 01 мин.
Дальневосточная железная дорога просит пассажиров планировать поездку с учетом данной информации.