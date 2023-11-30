10:51 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Пятнистый олень в Хабаровском крае стал сенсацией
В Хабаровском крае на территории Большого Хехцира впервые за 60 лет замечен пятнистый олень.
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Новость стала практически сенсацией в научных кругах.
Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», появление животного зафиксировано с помощью фотоловушек, установленных в южной части Большехехцирского заповедника. Ранее пятнистые олени попадали в объектив фотоловушек в Анюйском национальном парке. Они не задерживаются в заповедных лесах из-за большого снежного покрова.