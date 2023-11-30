10:47 (мск), источник: Комсомольская правда
ГИБДД проверит таксистов в Екатеринбурге
Рейды пройдут 30 ноября.
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В Екатеринбурге пройдут проверки таксистов. Рейд на водителей состоится 30 ноября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
— Мероприятие «Такси» направленно на профилактику ДТП с участием легковых автомобилей такси, пресечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, а также незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями такси, — рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
Проверки будут проходить на стоянках, вблизи аэропорта, ЖД-станций и вокзала. Также будут осматриваться автостанции и автовокзалы. Автоинспекторы проверят техническое состояние машины и наличие необходимых документов.
При наличии нарушений у иностранных граждан или лиц без гражданства, информация о них будет передана в подразделение полиции по вопросам миграции.