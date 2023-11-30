10:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Свежее кино в Хабаровске: жена Деда Мороза и волевая тёща
Кинопрокатчики начинают марафон новогодних историй.
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В последний день осени кинотеатры напоминают нам о скором приближении Нового года. Уже в этот четверг прокатчики выпускают первую и, скорее всего, не последнюю предпраздничную историю отечественного производства. Но много будет и ужастиков. Есть, что посмотреть и детям, а также поклонникам корейской музыки и таланта вернувшегося в Голливуд Джона Ву. Обо всём по порядку в традиционном обзоре новинок кино по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Баба Мороз и тайна Нового года», 6+, продолжительность — 90 мин.
Комедия, Россия, реж.: Андрей Богатырёв.
Первая в этом сезоне новогодняя история на большие экраны страны выходит от взявшегося за экранизацию дальневосточной истории о золоте Умальты режиссёра Андрея Богатырёва. Он создал так давно просящийся образ супруги Деда Морозова. Только в отличие от мужа Баба Мороз исполняет желания не детей, а взрослых.
— Однажды я ехал в такси, и водитель меня узнал. «Вы режиссёр? — спросил меня. — У меня есть для вас новогодняя история!». Так он поделился со мной идеей фильма. Водителя зовут Александр Вакс, мы впоследствии подружились, он даже снимался у меня в эпизодической роли. Несколько лет я развивал его историю, придумал героиню Бабу Мороз, а потом рассказал о ней компании «Красный квадрат». Так мы реализовали наш проект, — рассказал предысторию создания этой картины Андрей Богатырёв в интервью порталу TV Mag.
«Нина», 16+, продолжительность — 89 мин.
Мелодрама, Россия, реж.: Оксана Бычкова.
Нине почти 40, у неё есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у неё спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьёзно болен и просит её приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Её муж не против — он доверяет Нине и не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни каждого из них.
«Тёща», 16+, продолжительность — 98 мин.
Комедия, Россия, реж.: Аскар Узабаев.
Ольга Николаевна — волевая женщина и начальница ЖКХ, которая вполне довольна своей жизнью. Она хозяйка дома и на работе, полностью контролирует своего мужа Романа Павловича и оберегает дочь Варю. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — это зять Виктор, от которого на днях должна родить горячо любимая дочка. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.
«Игра в Пусане», 12+, продолжительность — 122 мин.
Спортивная драма, Южная Корея, реж.: Чан Хан-джун.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю стремительного пути к успеху баскетбольной команды из Пусана. Кану предлагают тренировать школьную команду, которую скорее можно назвать «командой неудачников». Участие в первом же баскетбольном чемпионате заканчивается для команды полным провалом. Команда с треском вылетает из турнира. Что делать дальше? Сдаться или, стиснув зубы, начать тренироваться с утроенной энергией, поменяв тактику?
«My SHINee World», 12+, продолжительность — 111 мин.
Музыкальная документалка, Южная Корея.
MY SHINEE WORLD — фильм-концерт, посвященный 15-летию южнокорейской K-POP группы SHINee. Всех фанатов ждет уникальное шоу, в котором будут представлены самые яркие моменты группы и фандома за последние 15 лет. Фильм в российских кинотеатрах идёт на корейском языке с русскими титрами.
«Немая ярость», 18+, продолжительность — 104 мин.
Боевик, США, реж.: Джон Ву.
В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.
«Королевство зверей», 18+, продолжительность — 128 мин.
Фантастика, Франция, Бельгия, реж.: Тома Кайе.
Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?
Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.
«Шопоголики», 16+, продолжительность — 120 мин.
Комедия, Франция, реж.: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
Альбер и Брюно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать всё на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда ещё не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.
«Проклятие дудочника», 18+, продолжительность — 91 мин.
Ужасы, США, реж.: Эрлингур Тороддсен.
Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пёстром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.
«Паранормальные явления: Другое измерение», 18+, продолжительность — 101 мин.
Ужасы, Тайвань, реж.: Лестер Ши.
Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.
«Волшебное приключение Да Винчи», 12+, продолжительность — 100 мин.
Мультфильм, Франция, США, Ирландия, реж.: Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон.
Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.