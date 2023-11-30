10:43 (мск), источник: AmurMedia.ru
Сергей Кравчук: Идеи хабаровских архитекторов воплотятся в Могилёве
Белорусский город-побратим также направил эскизные предложения по обустройству Могилёвского дворика в краевом центре.
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В администрации краевой столицы подвели итоги конкурса на разработку концепции Хабаровского дворика, который в скором времени появится в Могилёве — белорусском городе-побратиме Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«В мае этого года Хабаровск и Могилёв стали городами-побратимами. С белорусским городом нас связывают многолетние тесные дружеские отношения в самых различных сферах. За прошедшие годы наши города и народы стали только ближе. И это очень здорово, что в Могилёве появится Хабаровский дворик, а у нас — Могилёвский. Уверен, что это поможет заинтересовать наши народы в изучении культуры друг друга», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Архитектурный конкурс стартовал в краевой столице 1 сентября и проходил в течение полутора месяцев. За это время участники должны были разработать проект концепции благоустройства территории в соответствии с техническим заданием. В частности, в будущем сквере нужно было предусмотреть пешеходные связи, озеленение, функциональное зонирование.
Специальная комиссия оценивала рационалистичность архитектурно-пространственных и планировочных решений, уровень проработки функционального зонирования, оригинальность образно-стилистического решения, реалистичность (реализуемость) проекта и уровень проработки решений благоустройства в увязке с существующими объектами. Всего на конкурс поступило 6 работ.
«В техническое задание по согласованию с Белоруссией будут взяты интересные идеи из каждой работы, а лучшие два проекта в рамках заключённого соглашения городов-побратимов мы целиком направим в Могилёв уже для выполнения проектных работ и дальнейшей реализации, — сообщил главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун. — Могилёв в свою очередь также направил эскизные предложения по обустройству Могилёвского дворика в Хабаровске. Планируется, что этот проект будет реализован на территории одного из бульваров в 2024—2025 годах».
«Прежде всего, хочу выразить признательность администрации города, которая выносит такие темы на конкурсное обсуждение, — сказал победитель конкурса Владимир Васильев. — По нашему проекту на одной из центральных улиц Могилёва расположится сквер “Хабаровский дворик”. Там площадка интересная, она имеет прямоугольную конфигурацию. Мы хотели подчеркнуть особенности нашего города и предусмотрели в проекте такие ключевые объекты: беседку на пригорке для тихого отдыха или настольных игр “Хабаровские холмы”, информационный указатель, многофункциональный комплекс с качелями, амфитеатром и сценой для публичных выступлений с символичным названием “Хабаровск — город солнца”, а также зону с водным элементом “Амурские волны”.
Напомним, в мае текущего года Хабаровск и Могилёв стали городами-побратимами.