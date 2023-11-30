11:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарскую область 1 декабря накроет сильнейшая магнитная буря
Начало геомагнитной активности оценивается в семь баллов.
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На Самарскую область в пятницу, 1 декабря, обрушится сильная магнитная буря. Начало геомагнитной активности оценивается в семь баллов. Такую информацию предоставил сервис my-calend.
По предварительным данным, мощность геомагнитных бурь 1 декабря семь баллов. Самая слабая активность ожидается в середине дня. Так, к 15:00 геомагнитная обстановка будет оцениваться в три балла. Однако к вечеру ситуация вновь ухудшится.
В этот день возможны сильные головные боли, перепады артериального давления. Не исключено возобновление хронических болезней. Может нарушиться сон, появиться бессонница. Самарцам рекомендуют запастись необходимыми лекарствами.