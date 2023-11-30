Главное
Главные новости 30 ноября
11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарскую область 1 декабря накроет сильнейшая магнитная буря

Начало геомагнитной активности оценивается в семь баллов.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 2 м/с 55% 765 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область в пятницу, 1 декабря, обрушится сильная магнитная буря. Начало геомагнитной активности оценивается в семь баллов. Такую информацию предоставил сервис my-calend.

По предварительным данным, мощность геомагнитных бурь 1 декабря семь баллов. Самая слабая активность ожидается в середине дня. Так, к 15:00 геомагнитная обстановка будет оцениваться в три балла. Однако к вечеру ситуация вновь ухудшится.

В этот день возможны сильные головные боли, перепады артериального давления. Не исключено возобновление хронических болезней. Может нарушиться сон, появиться бессонница. Самарцам рекомендуют запастись необходимыми лекарствами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Генри Киссинджер: о чем предупреждал мир легендарный политик
В России запретят увольнять матерей-одиночек: К чему это приведет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта