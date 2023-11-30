10:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Правительстве Свердловской области озадачились состоянием дорог из-за погоды
Это связано с возросшей аварийностью на дорогах региона, которая связана с гололедом.
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В Свердловской области 30 ноября прошло заседание правительства, на котором обсудили содержание дорог во время непогоды. Замгубернатора региона поручил усилить контроль за содержанием проезжих частей на Среднем Урале.
— Прошу министерство транспорта и дорожного хозяйства организовать чёткое взаимодействие дорожных и оперативных служб для решения задач в условиях повышенного риска аварийности, — цитирует чиновника департамент информационной политики Свердловской области.
Такие меры связаны с нестабильными погодными условиями — из-за температуры, колеблющейся на пороге нуля, на дорогах региона образуются гололедные явления. Они, в свою очередь, провоцируют ДТП.
Также Алексей Шмыков отметил, что до 29 декабря 2023 года муниципалитетам надлежит заключить контракты на содержание дорог общего пользования местного значения. Этот вопрос главы их администраций должны контролировать лично.
Всего в Свердловской области к уборке трасс и дорог готова 1161 единица спецтехники. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала, такого количества комбинированных машин, автогрейдеров, КАМАЗов и тракторов с отвалами вполне достаточно.
— Одна единица техники обслуживает в среднем 9,3 километра региональных дорог. Потребность в технике обеспечена на 137%. Все машины подготовлены и переоборудованы для работы в зимний период, — отметили в департаменте информполитики региона.
Напомним, 29 ноября на ЕКАДе столкнулось сразу 40 автомобилей. Это произошло из-за гололеда, о котором автолюбителей предупреждали и сотрудники ГИБДД, и представители МЧС.