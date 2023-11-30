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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Московское шоссе в Самаре отремонтирует компания «XXI век»

В Самаре нашли подрядчика, который отремонтирует участок Московского шоссе за 321,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто отремонтирует Московское шоссе в Самаре. Речь идет об участке от улицы Луначарского до улицы Врубеля. Определен победитель электронного аукциона.

— По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО «НПФ “XXI век”. Она соответствует всем требованиям, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. Компания выполнит все работы за 321,9 млн рублей.

Напомним, подрядчику предстоит заменить бортовые камни и плитку на тротуарах, восстановить газоны и отремонтировать лестницы. Также в плане работ: обновление системы освещения и инженерных коммуникаций, установка уличной мебели. Завершить ремонт участка Московского шоссе компания должна до 1 ноября 2024 года.

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