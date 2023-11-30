11:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Московское шоссе в Самаре отремонтирует компания «XXI век»
В Самаре нашли подрядчика, который отремонтирует участок Московского шоссе за 321,9 млн рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стало известно, кто отремонтирует Московское шоссе в Самаре. Речь идет об участке от улицы Луначарского до улицы Врубеля. Определен победитель электронного аукциона.
— По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО «НПФ “XXI век”. Она соответствует всем требованиям, — говорится в сообщении на сайте госзакупок. Компания выполнит все работы за 321,9 млн рублей.
Напомним, подрядчику предстоит заменить бортовые камни и плитку на тротуарах, восстановить газоны и отремонтировать лестницы. Также в плане работ: обновление системы освещения и инженерных коммуникаций, установка уличной мебели. Завершить ремонт участка Московского шоссе компания должна до 1 ноября 2024 года.