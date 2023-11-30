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Спецоперация на Украине
11:04 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне СВО погиб еще один боец из Ростовской области

Боец из Радионово-Несветайского района Ростовской области погиб во время спецоперации.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Боец из Радионово-Несветайского района Ростовской области погиб во время спецоперации. 33-летний Роман Засядько был смертельно ранен в ходе выполнения боевого задания. Мужчины не стало в конце сентября. О его кончине сообщает Donday.ru.

У Романа осталась мать. Скорее всего дончанина представят посмертно к ордену Мужества, а награду передадут родным бойца.

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