11:04 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В зоне СВО погиб еще один боец из Ростовской области
Боец из Радионово-Несветайского района Ростовской области погиб во время спецоперации.
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Боец из Радионово-Несветайского района Ростовской области погиб во время спецоперации. 33-летний Роман Засядько был смертельно ранен в ходе выполнения боевого задания. Мужчины не стало в конце сентября. О его кончине сообщает Donday.ru.
У Романа осталась мать. Скорее всего дончанина представят посмертно к ордену Мужества, а награду передадут родным бойца.