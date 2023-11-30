Стройка Климовского моста подорожала более чем на 20 млрд рублей

Она увеличена с 60,9 до 75,2 млрд руб. Постановление подписала исполняющая обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина. Документ размещен на портале правовой информации.
Согласно постановлению, концессионное соглашение рассчитано на период с 2024 по 2039 год. Платить по нему концедент будет с 2024 по 2036 год. Наибольший платеж установлен на текущий год (более 12,3 млрд руб.).
Кроме того, постановление утверждает сумму компенсации дополнительных расходов по концессионному соглашению за счет средств областного бюджета, которые будут выплачены концессионеру с 2024 по 2039 год. Ее общий объем превышает 5,4 млрд руб.
Концессионное соглашение касается строительства Климовского моста в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Оно было подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания “Обход Тольятти”» 16 октября 2019 года.
Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. У объекта будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км.
Мост должны открыть для движения в 2024 году. Общая стоимость проекта изначально составляла 140 млрд руб. Климовский мост является вторым по стоимости после Крымского моста.
В настоящее время в Самарской области расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством регионального минтранса при строительстве Климовского моста (ст. 286 УК РФ). Оно связано с хищениями при строительстве Климовского моста и приговором генеральному директору ООО «ИнфраКап» Олесе Гладковой, признанной 13 июня 2023 года виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговоренной к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2018 года компания заключила с минтрансом контракт на выполнение научно-исследовательской работы о целесообразности заключения концессионного соглашения «Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М5 “Урал”». Стоимость контракта составила 10 млн руб.
Организация была обязана провести обследование транспортных потоков, однако, как выяснили следователи, работы не проводились. В день вынесения приговора Олесе Гладковой силовики провели обыски по делу о превышении должностных полномочий в доме замминистра транспорта Самарской области Сергея Неретина.
Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Климовский мост привел к новому повороту».
Евгений Чернов.