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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов

Алиханов: вопрос транзита в Калининград требует системного решения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов.

Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе.

«В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью», — написал Алиханов в Telegram.

«Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения», — заключил он.

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