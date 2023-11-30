11:08 (мск), источник: РИА Новости
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Алиханов: вопрос транзита в Калининград требует системного решения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов.
Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе.
«В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью», — написал Алиханов в Telegram.
«Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения», — заключил он.