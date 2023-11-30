Главное
Главные новости 30 ноября
11:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Лёд в сердце столицы. На Красной площади открылся традиционный каток

Заняться спортом среди столичных достопримечательностей, отведать горячего глинтвейна и съесть вкусный пончик — всё это можно сделать на Красной площади, где торжественно открылся ГУМ-каток. В этом году ему исполняется 18 лет.

Источник: РИА "Новости"

Aif.ru побывал на открытии катка и насладился приближающемся с каждым днём предчувствием Нового года.

Открытие катка получилось масштабным и запоминающемся для всех гостей — здесь представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», в котором задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Уже много лет в сердце нашей страны, в сердце столицы заливают лёд. И я с уверенностью могу заявить, что это каток лучший в мире по своему расположению, по своему настроению, по своей атмосфере. Любой гость, который приходит сюда, уходит исключительно с прекрасным настроением», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

В этом её поддержала и другая спортсменка — олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова. Юная фигуристка выступила перед зрителями, а потом с удовольствием фотографировалась со всеми желающими.

А когда лёд освободился от профессионалов, на него тут же толпой «высыпали» любители покататься на коньках под известные мелодии советских лет.

В этом году главной темой оформления зимней ярмарки около катка и самого катка стала жостовская роспись (русский народный художественный промысел по росписи кованых металлических подносов, возникший в 1825 году в деревне Жостово Московской области — Ред.). Изображённые почти везде на катке цветочные букеты интересно гармонируют с уже лёгшим снегом и привносят в зиму толику весеннего тепла.

Работать каток будет каждый день с 9 утра до 23:30, заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса составит один час, а первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатны для всех желающих. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков.

Также для гостей запланированы бесплатные мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, которые пройдут под руководством тренеров. Кроме того, с 10 декабря по 25 февраля пройдут 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Рядом с катком работает ярмарка. Тут можно угоститься медовым сбитнем, блинами с разными наполнителями, печёной картошкой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Целых 9! Секретный офис ЦРУ десятилетиями собирал останки НЛО по всему миру
«Пожил своё? Иди умри!» ВСУ ждёт пополнение из старых солдат
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых