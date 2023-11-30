Лёд в сердце столицы. На Красной площади открылся традиционный каток

Aif.ru побывал на открытии катка и насладился приближающемся с каждым днём предчувствием Нового года.
Открытие катка получилось масштабным и запоминающемся для всех гостей — здесь представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», в котором задействованы фигуристы Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«Уже много лет в сердце нашей страны, в сердце столицы заливают лёд. И я с уверенностью могу заявить, что это каток лучший в мире по своему расположению, по своему настроению, по своей атмосфере. Любой гость, который приходит сюда, уходит исключительно с прекрасным настроением», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
В этом её поддержала и другая спортсменка — олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова. Юная фигуристка выступила перед зрителями, а потом с удовольствием фотографировалась со всеми желающими.
А когда лёд освободился от профессионалов, на него тут же толпой «высыпали» любители покататься на коньках под известные мелодии советских лет.
В этом году главной темой оформления зимней ярмарки около катка и самого катка стала жостовская роспись (русский народный художественный промысел по росписи кованых металлических подносов, возникший в 1825 году в деревне Жостово Московской области — Ред.). Изображённые почти везде на катке цветочные букеты интересно гармонируют с уже лёгшим снегом и привносят в зиму толику весеннего тепла.
Работать каток будет каждый день с 9 утра до 23:30, заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса составит один час, а первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатны для всех желающих. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков.
Также для гостей запланированы бесплатные мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, которые пройдут под руководством тренеров. Кроме того, с 10 декабря по 25 февраля пройдут 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Рядом с катком работает ярмарка. Тут можно угоститься медовым сбитнем, блинами с разными наполнителями, печёной картошкой.