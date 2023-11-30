11:50 (мск), источник: Комсомольская правда
После реконструкции у Екатеринбургского цирка появится смотровая площадка
Из-за реконструкции новогоднее представление цирк даст в «Екатеринбург-ЭКСПО».
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В Екатеринбурге здание Цирка уже десять месяцев закрыто для посетителей. Последнее представление там прошло 22 января. После этого началась масштабная реконструкция, которая продолжается по сей день. О ее ходе 30 ноября рассказала директор цирка Тамара Бортникова.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗА 2,4 МИЛЛИАРДА
— Общая площадь реконструкции — почти 20 тысяч квадратных метров. Быстро такую реконструкцию не завершить. Окончание запланировано на 2025 год. Точнее информации пока нет, — рассказала Тамара Бортникова. — Почти закончены подготовительные работы к активной стадии реконструкции.
Также в ходе работ будет проведено благоустройство 6,5 тысяч квадратных метров территории, прилегающей к цирку.
— Мы реконструируем инженерные системы здания, которые требовали значительного обновления, — добавляет Тамара Бортникова. — Одним из важных изменений будет создание новых помещений для содержания животных в соответствии с современными требованиями безопасности. Также идея с созданием смотровой площадки будет реализована. Всем желающим будет доступен панорамный вид с цирка. Целый блок здания будет отдан цирковой студии, где появится новый репетиционный манеж для юных артистов.
Директор цирка отметила, что реконструкция проводится в рамках национальной программы «Культура». Ранее стоимость ремонтных работ оценивалась в 2,4 миллиарда рублей. Но в цирке отмечают, что к завершению реконструкции итоговая сумма может быть другой.
ЦИРК ГОТОВИТСЯ К ПРЕМЬЕРЕ
Тем не менее на грядущие новогодние праздники дети Екатеринбурга и Свердловской области без цирковой программы не останутся. Правда, чтобы посмотреть ее, нужно будет ехать в «Екатеринбург-ЭКСПО».
— Хоть цирк и закрылся, как здание, но цирковая жизнь никуда не исчезала. Мы анонсируем сегодня шоу «Воды огня и света» с премьерой 23 декабря, — сказала Тамара Бортникова. — Оно пройдет на площадке Экспо Центра. Это будет одно из самых ярких новогодних событий Свердловской области.
Как объяснили представители Цирка, работы по подготовке площадки к новогоднему представлению начались еще летом. Одна из сложностей касалась обустройства большого занавеса.
— Это огромный блэк-аут занавес, который перекрывает пространство между зрителями и артистами, — объясняет заслуженный артист РФ Анатолий Сокол. — Занавес уникальный — 60 метров в длину и 11 метров в высоту. В цирке мы его на лебедках бы подвесили. Там есть все приспособления. Здесь пришлось делать специализированные алюминиевые фермы, заказывать цепные лебедки, монтировать, чтобы занавес поднялся. Начали проект за полгода до гастролей, у нас все получилось.
Гастроли в Экспо Центре будут проходить с 23 декабря по 14 января. В Екатеринбургском цирке отмечают, что по их итогам они решат, будут ли и другие представления показывать в Экспо Центре, пока не завершится реконструкция в здании цирка.