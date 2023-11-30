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13:36 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Минской области последствия непогоды ликвидируют 720 единиц техники

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах и в населенных пунктах Минской области последствия непогоды ликвидируют 720 единиц техники. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском облисполкоме.

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«Погода ночью начала меняться: снег прекратился, но усилился ветер, что привело к образованию переметов на открытых участках магистралей. Поэтому туда приходилось отправлять тяжелую дорожную технику. Оперативная информация о таких адресах поступала не только от дежурных дорожных служб, но и от ГАИ. Поскольку реагировали на сообщения оперативно, задержек в движении рейсовых автобусов, а также школьных маршрутов не возникало», — рассказал заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Рагусский.

Сейчас на дорогах центрального региона, а также на улицах населенных пунктов работает 720 единиц техники из почти тысячи имеющихся. К уборке снега, обработке дорожного полотна и тротуаров противогололедными составами, очистке остановок и проездов привлечены 2800 человек.

«Из новшеств — открытие пунктов выдачи инвентаря. Всего в настоящее время работает более 70 таких точек, в которых имеется 850 единиц шанцевого инструмента. Что касается отключений от системы электроснабжения, то из-за погодных условий их не возникало», — отметил Виктор Рагусский.

Он также рассказал, что утром в службу 115.бел от жителей Минской области поступило более 500 жалоб на неудовлетворительное состояние дорог.

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