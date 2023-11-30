Белорусский врач рассказал, как избавиться от растяжек на коже

В эфире программы «Здорово здоровым быть» специалисты рассказали, почему появляются растяжки, как сделать их менее заметными и можно ли полностью убрать стрии с кожи.
Процесс появления растяжек начинает происходить в дерме — втором слое кожи, где располагаются волокна коллагена и эластина. Именно они при воздействии определенных факторов начинают растягиваться, поэтому происходят разрывы, из-за которых начинают просвечивать кровеносные сосуды. На коже появляются полосы бордового, красного, фиолетового, розового цвета.
Со временем в местах, где произошел разрыв, образуется соединительная ткань. Однако она уже не является такой эластичной, как та, что была ранее, поэтому в этих местах возникают белые полоски.
По словам врача-дерматолога Светланы Якубовской, «процесс изменения цвета растяжек от красных, багровых до белых индивидуален, по срокам — от трех до шести месяцев».
Причины появления растяжек
Причин, из-за которых на теле могут появляться растяжки, несколько.
Одна из самых распространенных — беременность. Растяжки у будущих мам появляются из-за гормональных изменений и активного роста малыша. Коллаген и эластин в области живота растягиваются, поэтому появляются стрии.
Еще одной причиной является генетика. Если вы знаете, что у ваших мамы или бабушки во время беременности или при наборе веса были растяжки, то вы тоже можете быть склонны к их появлению.
Растяжки также могут появляться при колебаниях веса, причем не только из-за набора, но и из-за резкого похудения. В таком случае волокна коллагена и эластина не успевают сжиматься.
При повышенных физических нагрузках на теле могут возникать стрии, так как активные тренировки могут создать большую нагрузку на волокна коллагена и эластина, которую им сложно выдержать. Как итог — вы можете обнаружить растяжки.
При гормональном дисбалансе и приеме лекарственных препаратов (особенно гормональных) есть риск появления растяжек на коже, ведь любая эндокринная патология может привести к колебанию уровня различных гормонов.
Где чаще всего возникают растяжки
Самыми распространенными местами, где могут появиться растяжки у женщин, считаются молочные железы, живот, бедра. У мужчин чаще всего стрии возникают на спине и плечах. У подростков растяжки появляются на спине, плечах, ягодицах и бедрах.
Как отмечает Светлана Якубовская, «у подростков считается вариантом нормы появление физиологических атрофических стрий. Они возникают за счет активного скачка роста, когда идет активная прибавка веса соответственно росту и большая физическая нагрузка».
Однако, по словам специалиста, существуют скрытые факторы появления растяжек, на которые стоит обратить внимание родителям подростков. Это быстрый набор веса или резкое похудение, частые жалобы на головные боли, повышенная утомляемость и слабость, появление луновидного лица.
Такие симптомы могут свидетельствовать об определенных эндокринных дисбалансах и нарушениях, например со стороны надпочечников, о сахарном диабете, патологии щитовидной железы, обменных заболеваниях. Поэтому нужно оценить состояние ребенка (от жалоб до внешнего вида и поведения) и при необходимости обратиться к врачу.
Как избавиться от растяжек
Наиболее эффективным считается воздействие на молодые растяжки, когда они еще не изменили свой цвет на белый.
При таких растяжках можно использовать кремы и масла. При нанесении этих средств усиливается кровоток, массируется место растяжки и поддерживаются волокна коллагена и эластина.
Для улучшения состояния кожи с молодыми стриями могут быть использованы средства для тела с фруктовыми кислотами и витамином С (аскорбиновой кислотой). Можно даже использовать продукты с кислотами для ухода за кожей лица, так как их большее разнообразие в магазинах — найти крема для тела с высоким содержанием этих веществ сложнее. Средства необходимо наносить регулярно — каждый день или через день. Можно сочетать с увлажняющими кремами и маслами.
Также эффективным будет использование средств с ретиноидами. Однако приобретать и наносить их лучше всего после консультации со специалистом.
При борьбе с давними стриями, которые уже приобрели белый цвет, необходимо обратиться к дерматологу или косметологу. Есть процедуры, которые помогают избавиться от старых растяжек. Например, микродермабразия, микронидлинг и удаление лазером. Результат достигается регулярными процедурами, которые имеют накопительный эффект.