Сергей Аксёнов: «В муниципалитетах, где до вечера 30 ноября не восстановят электроснабжение, проведут служебное расследование»

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что ряд глав администраций муниципалитетов и поселений закрыли возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях, что недопустимо.
В условиях, когда людям должна оказываться максимальная помощь и поддержка, у них даже нет возможности направить обращение главам администраций муниципалитетов и сельских советов. Так быть не должно. У всех должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях. Кроме того, нужно разобраться и с тем, что на горячие телефонные линии подчас невозможно дозвониться и получить обратную связь. Люди даже не понимают, принята ли их заявка или нет. Нужно определить, сколько человек необходимо привлечь дополнительно, чтобы наладить работу горячих телефонных линий, — заявил Глава Крыма.
Глава республики поручил до конца сегодняшнего дня завершить восстановление электроснабжения.
Также Сергей Аксёнов отметил, что требует активизации работа по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель.
«В ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей. Погода не позволяет затягивать этот процесс. Крымчане ожидают быстрых и эффективных решений и действий органов власти на местах», — сказал Глава Крыма.