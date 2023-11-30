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Главные новости 30 ноября
11:44 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: «В муниципалитетах, где до вечера 30 ноября не восстановят электроснабжение, проведут служебное расследование»

Глава Республики Крым в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды подчеркнул, что первоочередной задачей на сегодня остается восстановление электроснабжения потребителей.

Источник: КрымPress

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на том, что ряд глав администраций муниципалитетов и поселений закрыли возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях, что недопустимо.

В условиях, когда людям должна оказываться максимальная помощь и поддержка, у них даже нет возможности направить обращение главам администраций муниципалитетов и сельских советов. Так быть не должно. У всех должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях. Кроме того, нужно разобраться и с тем, что на горячие телефонные линии подчас невозможно дозвониться и получить обратную связь. Люди даже не понимают, принята ли их заявка или нет. Нужно определить, сколько человек необходимо привлечь дополнительно, чтобы наладить работу горячих телефонных линий, — заявил Глава Крыма.

Глава республики поручил до конца сегодняшнего дня завершить восстановление электроснабжения.

Главы администраций должны находиться на проблемных участках и лично руководить процессом. Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений «Крымэнерго».

Сергей Аксенов

Также Сергей Аксёнов отметил, что требует активизации работа по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель.

«В ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей. Погода не позволяет затягивать этот процесс. Крымчане ожидают быстрых и эффективных решений и действий органов власти на местах», — сказал Глава Крыма.

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