12:02 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинской области похолодает до минус 17 градусов
В субботу днем немного потеплеет, а в воскресенье столбики термометров вновь поползут вниз.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Челябинской области похолодает до минус 17 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 1 декабря в регионе местами будет идти небольшой снег, прогнозируются гололедно-изморозевые явления, слабые метели, столбики термометров покажут минус 7−12, при прояснении — до 17.
Днем в пятницу облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, на юго-западе — умеренный, в отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления, минус 1−6. Ветер северо-западный с переходом на южный 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с.
Предварительно, ночью 2 декабря будет минус 6−11, на крайнем юге — до минус 1, местами небольшой снег. Днем в субботу ожидается от минус 4 до плюс 1, облачно, снег, на крайнем юге — мокрый снег, местами — сильный. Ветер восточной четверти 1−6 м/с.
Ночью 3 декабря минус 6−11, снег, местами — сильный, метель при порывах ветра до 16 м/с. Днем в воскресенье будет минус 3−8, облачно с прояснением, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 4−9 м/с.
В Челябинске ночью 1 декабря прогнозируется минус 8−10, небольшой снег, днем в пятницу — минус 3−5 градусов, без существенных осадков. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами на дорогах и тротуарах гололедица, ветер северо-западный с переходом на южный 4−9 м/с.
Ночью 2 декабря в городе минус 7−9, преимущественно без осадков, днем в субботу — минус 2−4, снег. Ветер восточной четверти 1−6 м/с.