12:14 (мск), источник: АиФ Волгоград
Жемчужине конец? Строительство автодороги вызвало протесты волгоградцев
В дубравах, на месте которых ее возводят, обитали лисы, зайцы, росли краснокнижные растения.
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Волгоградцы из посёлков Горная Поляна, Лапшин Сад, ЖК «Санаторный» и «Колизей» Кировского района Волгограда бьют тревогу — из-за начавшейся стройки автодороги вдоль балки Григорова над природным комплексом нависла угроза уничтожения.
Под угрозой — дубравы и родники.
О незавидной судьбе балки Григорова (по местной картографии балка Пахотина) наше издание рассказывало год назад («Ещё одно дело с душком», «АиФ»-НП" № 49, 7.12.2023 г.). Тогда на протяжении более чем полугода в эту балку, известную густым травостоем, дубравами, чистыми родниками и запрудами, стекали неочищенные канализационные стоки. После массовых жалоб жителей в мэрию, органы Росприроднадзора сбросы нечистот в русло балки прекратились. И вот теперь над природной жемчужиной нависла новая угроза.
— К правому берегу балки нагнали строительную технику, начали сгребать горы грунта, — рассказал местный житель Николай. — Вместо природной красоты там теперь лунный пейзаж. У нас в балке дикие животные и рептилии обитали, птицы гнездились. Сейчас всё это ушло, сбежало, улетело. Никакой информации нам застройщики не дают.
— На балку, где растут реликтовые дубы, ведётся наступление из года в год, — вздыхает местная жительница Ирина Кондрашина. — В своё время один из местных прудов засыпали. Теперь вот балку заваливают грунтом, в перспективе для строительства собираются вырубать деревья. Говорят, по проекту новой автодороги все стоки с дорожного полотна пустят через русло ручья в балке. Была чистая вода — станет зловонная канава.
Как рассказал «АиФ»-Нижнее Поволжье" общественный активист Сергей Островский, предполагается, что новая трасса пройдёт по ул. им. Токарева. Дорожный проект стоимостью в 200 млн руб. может окончательно похоронить природу балки.
— До начала нулевых годов балка имела статус особо охраняемой природной территории, памятника природы, — рассказал житель пос. Лапшин Сад Алексей Цехмистренко. — В здешних дубравах обитали лисы, зайцы, росли краснокнижные растения. Но каким-то способом местные власти избавили местность от статуса охраняемой территории. После этого тут началось бурное строительство, даже речка, что бежит по дну балки, «неожиданно» потеряла статус водного объекта, нигде официально не числится. Но наберите в поисковиках «балка Григорова» или «балка Пахотина» — увидите подробные сведения про особую ценность этих мест в масштабе не просто Волгограда — всего Нижнего Поволжья.
Горожане также боятся, что строительство приведёт к нарушению гидрологического баланса, вода начнёт подниматься и подмоет фундаменты прилегающих к балке строений.
Игра втёмную.
По словам Сергея Островского, актив жителей уже написал обращение в природоохранную прокуратуру и Росприроднадор.
— Помимо автодороги в этом месте власти и застройщики планируют создать в перспективе зону отдыха, обустроить водоём, — говорит Островский. — Но зачем эти красивые планы, если они подразумевают истребление дубрав и засыпку родников? Местных жителей не пускают на стройплощадку. При этом в проекте указано, что строители вырубят всего два дуба, остальные деревья (а их по трассе стройки около 150) они намеренно назвали «порослью». Плюс к этому запроектирована насыпь высотой 12 м — так балку засыплют и уничтожат в ней всё живое.
— В ходе обследования установлено, что в акватории поверхностного водного объекта размещены отвалы размываемых грунтов, что является нарушением Водного кодекса, — прокомментировали в облкомприроды. — Прокуратурой подрядчику, МУП «ДСЭР» Советского района, было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, от заказчика, МБУ «Северное», потребовали выдать разрешительную документацию на работы вблизи водного объекта.
Пока что стройка с явно негативными последствиями для природы не приостановлена. Редакция «АиФ»-НП" будет следить за развитием событий.
Комментарий.
Вице-президент Союза проектировщиков России Игорь Шкопинский:
— Согласно генплану новую автодорогу здесь должны были соорудить изначально, при развитии новых микрорайонов. Только она не должна была затрагивать пойменную долину балки, тем более русло водотока. Кто именно допустил уже на стадии землеотвода, выдачи разрешения на строительство, чтобы и «красные линии», и трассировка дороги были намеренно смещены чуть ли не в русло балки? Нет ли в таком решении коррупционной составляющей? Считаю, ответы на эти вопросы обязаны дать компетентные органы.