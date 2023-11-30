12:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Власти Кемерова хотят изучить портрет туриста, приезжающего в Кузбасс
Для составления образа путешественника объявлен электронный аукцион.
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Как сообщает А42, администрация г. Кемерово объявила электронный аукцион, который позволит детально изучить образ туриста, приезжающего отдыхать в областную столицу. Власти готовы заплатить за это 500 тыс. рублей.
«Столица Кузбасса — удобный транспортный и инфраструктурный хаб и для тех, кто приезжает в соседние города Северо-Кузбасской агломерации. Только на фестивале “Динотерра” в Чебулинском районе этим летом побывали свыше 60 тысяч гостей из других городов и регионов», — цитирует издание мэрию.
Заявки на участие принимают до 7 декабря, а выполнить услугу нужно до конца года.
Также администрация города призывает жителей украшать окна, балконы, подъезды и строить во дворах снежные городки — с 1 декабря стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление. Среди общих критериев оценки — эстетичность, необычные творческие решения, привлечение детей и молодёжи, безопасность.