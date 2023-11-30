12:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В центре Воронежа запретят парковку 1 декабря
На площади Победы возложат венки в честь Дня Неизвестного солдата.
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1 декабря в районе площади Победы будет временно запрещена парковка. Ограничения связаны с проведением церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню в честь Дня Неизвестного солдата.
Парковка будет запрещена на проспекте Революции от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 26/28 до дома № 22 в период с 7.00 до 13.00, сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.
День неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года 3 декабря. Дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным.