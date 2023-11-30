12:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области военные обезвреживают боеприпасы
Волгоградские военные обезвреживают боеприпасы времен войны.
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Военные Волгоградской области продолжают обезвреживать боеприпасы времен Сталинградской битвы, найденные на территории региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, чаще всего заявки поступают от фермеров, которые в разгар сельскохозяйственных работ находят в земле старые снаряды. Несмотря на то, что прошло много лет, такая находка может быть опасной, необходимо сообщить о ней военным.
— Также саперы регулярно выезжают в места проведения крупных сражений Сталинградской битвы для проведения инженерной разведки, — уточнили в ЮВО.
Добавим, что военные обеспечены современными средствами поиска и обезвреживания. Боеприпасы могут транспортировать на специальный полигон или ликвидировать на месте.