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15:39 (мск), источник: ТАСС

Мини-электробус малого класса продолжат тестировать в Москве зимой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Тестирование электробуса малого класса в столице продолжится зимой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Источник: Агентство «Москва»

«Тестирование электробуса малого класса переходит в зимний режим. Специалисты будут тщательно отслеживать работу климатической системы и различных систем безопасности. Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, за полгода теста на маршруте 883 электробус проехал более 21 тыс. км, пассажиры на нем совершили уже почти 35 тыс. поездок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания нового транспорта российского производителя продлятся до марта 2024 года. При успешном прохождении испытаний будет рассмотрена возможность замены подобными машинами автобусов малого класса.

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