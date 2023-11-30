12:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Калининградец, нашедший бутылку с посланием из Польши, получил ответ от жителей Гданьска
Авторы записки уже и не надеялись, что их бутыль кто-то отыщет.
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Калининградец, который 25 ноября нашел на пляже в Пионерском бутылку с посланием на польском языке, отправил сообщение по указанному на бумажке телефону и получил ответ. Об этом Владимир рассказал в соцсетях.
Ответили ему житель Гданьска Анна и Гжегош, которые и отправили послание в бутылке 7 августа, в день свадьбы.
«Они думали, что бутылка разбилась или ее выбросило в место, где не бывает людей. Почти забыли про это. Удивлены, что “тара” попала в Россию», — рассказал Владимир.
Жители Гданьска рассказали, что были много раз в Калининграде и здесь даже живут их друзья.
«Печально, что мы не гостим друг у друга», — отметили они.
Напомним, в бутылке, помимо записки лежали 50 злотых. Авторы послания предложили нашедшему потратить их на бутылочку и отметить бракосочетание Анны и Гжегоша.