В МВД России рассказали, как будут наказывать за езду зимой на летней резине

Многие водители ради собственной безопасности или из-за страха получить с 1 декабря штраф за езду на летней резине зимой «переобулись». Но официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале сообщила новые факты о грядущих штрафах.
— В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину, — написала Ирина Волк. — Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России. Сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.
В видеообращении начальник ГИБДД России Михаил Черников напомнил всем автомобилистам об их личной ответственности.
— Своё транспортное средство готовить именно к тем условиям, которые мы видим на улице, — сказал Михаил Черников.
О предстоящих с 1 декабря масштабных проверках на наличие зимней резины и наказании за её отсутствие в середине ноября на круглом столе по вопросам безопасности дорожного движения заявил начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков.
— Будем останавливать транспорт и не пускать его дальше, если по пути возникают гололёдные явления, а на транспортном средстве отсутствуют зимние шины, — напугал Путков.
За последние несколько дней в Челябинской области из-за погодных условий произошло несколько аварий, в том числе смертельных. В среду, 29 ноября, на скользкой автомобильной дороге под Кыштымом иномарка столкнулась со встречной фурой, после чего пассажирка легковушки скончалась. Под Миассом произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Обоих водителей и пассажирку доставили с тяжёлыми травмами в больницу. А в прошлый четверг, 23 ноября, на заснеженной дороге водитель легкового автомобиля погиб в результате аварии с грузовиком на федеральной трассе.