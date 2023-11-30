13:31 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске отменили концерт рок-группы «Алиса» из-за болезни Кинчева
Выступление должно было состояться 30 ноября.
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В Новосибирске отменили концерт культовой рок-группы «Алиса». Выступление должно было состояться 30 ноября на сцене «Локомотив-Арены».
Мероприятие пришлось перенести из-за болезни Константина Кинчева. Он остался на лечении в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале коллектива.
«Константин заболел. Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет», — указано в посте.
В итоге концерт решили перенести на 10 февраля 2024 года. Все купленные билеты действительны на новую дату.