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14:01 (мск), источник: Piter.tv

Восемнадцатый поезд «Балтиец» прошёл приёмочные испытания

Завод-изготовитель поезда для петербургского метро «Балтиец» выполнил свои обязательства на 2023 год.

На данный момент 18-й состав прошёл приемочные испытания и готов к эксплуатации. Как сообщила пресс-служба комтранса Петербурга, это последняя поставка, запланированная на 2023 год.

Сборка следующей партии «Балтийцев» начнётся на Октябрьском электровагоноремонтном заводе с декабря. В конце 2031 года парк городской подземки пополнят 950 вагонами данной модели: это позволит обновить 50% парка.

Напомним, что проект реализован за счёт средств, выделенных по поручению Президента РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее мы сообщили о том, что в турникет в честь дня рождения петербургского метрополитена отправился коллекционный жетон «Балтиец».

Поезд «Балтиец» прошёл приёмочные испытания
Во время загрузки произошла ошибка.
14:01 (мск)© Piter.tv
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