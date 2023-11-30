Ряд рейсов из Костаная и в Костанай отменили из-за непогоды

Как сообщается в Telegram-канале компании FlyArystan, из-за неблагоприятных погодных условий и прогноза, а также в результате закрытия аэродрома для уборки снега в Костанай отменены следующие рейсы:
Кроме того, задерживаются рейсы:
В компании отметили, что всем пассажирам было представление питание, а также будет предоставлено проживание по запросу.
"Пассажирам отменных рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат.
Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом", — добавил авиаперевозчик.
Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск, отменены рейсы Air Astana по маршрутам Уральск — Франкфурт — Уральск и Уральск — Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.
Позже компания FlyArystan заявила об отмене четырех авиарейсов из Уральска и в Уральск из-за сильного ветра.
Также рейс Алматы-Уральск произвел вынужденную посадку в Атырау из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту Уральска.