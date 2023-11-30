14:20 (мск), источник: АиФ Кубань
На Краснодарский край обрушится серия средиземноморских циклонов
Метеоролог рассказал, каких последствий ждать от непогоды.
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На Краснодарский край обрушится серия средиземноморских циклонов, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
О том, каких последствий ждать от непогоды региону, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, тот циклон, что обрушился несколько дней назад на Кубань и Крым, будет не один, их будет несколько — так называемая циклоническая серия.
При этом метеоролог назвал и плюсы такого явления.
«Каждый из них идет немного другой траекторией, и у каждого интенсивность будет меньше, чем у предыдущего», — отметил он.
Михаил Леус пояснил, что грядущий циклон смещается севернее — пройдет через территорию Украины и далее сместится на границу с Россией. В связи с этим он повлияет на погоду в Краснодарском крае меньше, чем предыдущий. Тем не менее, жителям региона следует готовиться к сильным осадкам и штормовому ветру. В ближайшие дни осадки будут переходить в мокрый снег.
Далее в первых числах декабря погода улучшится. Температура воздуха повысится. В Краснодаре и на побережье региона будет до +14… +19 градусов. Сильный ветер также сохранится, но уже не штормовой: будет с порывами до 12−17 м/с.