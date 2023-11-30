14:24 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Об историческом минимуме безработицы в крае завили власти Кубани
Уровень безработицы на Кубани достиг исторического минимума — 0,3 процента от численности рабочей силы.
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Об этом сообщил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась, которого цитирует пресс-служба краевой администрации.
По его словам, в регионе также выросла среднемесячная зарплата, достигнув показателя в 53,8 тысяч рублей.
Кроме этого, Игорь Галась рассказал, что по итогам 10 месяцев 2023 года рост ВРП края оценен на уровне 103%. Также прибыль рентабельных организаций возросла на 32,6 процента, превысив 721 миллиард рублей. Среди отраслей экономики самый высокий рост продемонстрировали предприятия оптовой торговли — на 18,9%.
Эксперты заявили о снижении активности жителей Кубани на рынке труда.
Кадров не хватает в торговле, автобизнесе, логистике и других сферах.