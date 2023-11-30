14:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В метро Ташкента впервые запустили систему оплаты при помощи сканирования ладони
В настоящее время новая технология по оплате проезда действует на станции «Дружба народов».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На станции «Дружба народов» ташкентского метрополитена впервые запущена система оплаты при помощи сканирования ладони Palm ID от компании Uzinfocom, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Сначала необходимо ввести свои данные через программу. Затем для оплаты проезда нужно подержать ладонь над сканером, после идентификации плата будет списана автоматически.
Также запущено мобильное приложение для пользователей общественного транспорта. Виртуальная карта открывается и пополняется средствами через мобильное приложение. После этого можно оплатить проезд с помощью ладони, без Интернета, карты или чеков с QR-кодом.
Отмечается, что Palm ID — это новый биометрический проект идентификации на основе изображения вен.