13:50 (мск), источник: Фонтанка
В Петербурге сносят ресторан «Кавказский двор». Там сегодня должна пройти встреча градозащитников по Генплану
В Петербурге сносят ресторан «Кавказский двор».
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В Петербурге днем 30 ноября на Приморской улице начался снос здания ресторана «Кавказский двор», об этом «Фонтанке» сообщила очевидица происходящего Марина.
По словам петербурженки, в ресторан пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом в сопровождении ЧОП, и начали демонтаж здания. Владелец заведения, добавила она, предпринял попытку помешать сносу и поранил руки из-за разбитых стекол.
В 15:00 30 ноября именно в этом ресторане запланировано общественное обсуждение проекта нового Генерального плана Петербурга. Во встрече должны принять участие коалиция «Бездомный Петербург», эксперты, жители попадающих под снос домов в Лахте. Также на встречу были приглашены депутаты Заксобрания.
В частности, планировалось обсудить снос домов в Лахте и поселке Александровская ради строительства транспортных объектов, снос домов на проспекте Обуховской обороны ради строительства моста и другие проблемные локации.
В комитете по контролю за имуществом (ККИ) «Фонтанке» сообщили, что происходит освобождение территории, которая будет передана городом для строительства части магистрали М-32 и путепроводной развязки через ж\д пути Сестрорецкого направления.
Демонтаж проводят ККИ вместе СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». По информации ККИ, здание ресторана является незаконным.
Чиновники добавили, что освобождаемый участок частично будет использован под строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством путепровода запланировано в городской адресной инвестпрограмме на 2023 и плановые 2024−2025 годы.
В комитете заявили, что город и компания ранее заключили договор аренды участка для размещения ресторана-кафе, который был расторгнут в июне 2023 года, обоснованность расторжения признал суд.