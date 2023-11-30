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13:47 (мск), источник: CityTraffic.ru

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области на первый день зимы из-за сильного мокрого снега

На дорогах будет скользко.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и утром 1 декабря 2023 местами по области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы. В связи с этим на пятницу объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают автолюбителям о необходимости учитывать погодные условия при планировании поездок и выборе скоростного режима.

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