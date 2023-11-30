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13:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

1 декабря в Кемерове пройдут рейды на профилактику ДТП с детьми

Инспекторы проверят нарушения ППД, которые часто становятся причинами ДТП с детьми.

Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, 1 декабря в Кемерове пройдут массовые рейды по профилактике ДТП с детьми. Инспекторы проверят, как кемеровчане соблюдают правила дорожного движения.

«Призываем вас не пренебрегать соблюдением Правил. Осознанное и законопослушное поведение на дороге позволит избежать неприятных ситуаций не только вам, но и другим участникам дорожного движения», — говорит начальник ОГИБДД г. Кемерово Александр Родыгин:

Нередко нарушения простых требований приводят к трагедиям. Так, утром на пр. Шахтёров в областной столице водитель такси насмерть сбил 7-летнего ребёнка.

А с 4 по 8 декабря в Кемерове проверят соблюдения правил не только водителями, но и пешеходами.

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