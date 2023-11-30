14:32 (мск), источник: Калининград.Ru
На Куршской косе открыли Музей рыбака и рыб
Посетить экспозицию можно бесплатно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Куршской косе открыли Музей рыбака и рыб. Посетить экспозицию можно бесплатно. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка.
Новый музей располагается на втором этаже кафе «Фишхофф» в посёлке Рыбачьем. Познакомиться с экспозицией можно с 10:00 до 18:00 по будним дням, а в выходные — с 10:00 до 19:00.
«Здесь вы сможете узнать не только историю рыболовства, но и соприкоснуться с тайнами и легендами, начиная с тевтонских летописей. Почувствовать дух древней земли, встретить рыбаков, уходящих за новым уловом, как и тысячи лет назад. Познакомиться с работами художников, вдохновлённых открывшейся им красотой, полной загадок», — говорится в публикации.
В музее также будут проводить экскурсии для посетителей. Стоимость — 50 рублей с человека.