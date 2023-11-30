13:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Заболеваемость коклюшем выросла в Петербурге в 13 раз с начала года
Большинство заболевших — дети до 17 лет.
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В Петербурге в 2023 году резко подскочила заболеваемость коклюшем. За десять месяцев показатель вырос в 13,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
— В структуре заболевших коклюшем в текущем году удельный вес детей до 17 лет составляет 94,3 процента. Заболеваемость детей за десять месяцев 2023 года выше аналогичного периода 2022 года в 12,7 раз. Наибольшая заболеваемость отмечается в группах до года и 7−14 лет, не привитых от коклюша.
Специалисты отмечают, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Развивается она постепенно. Человек может испытывать недомогание, головную боль, заложенность носа, сухой нарастающий кашель, судороги и носовые кровотечение. При этом температура может оставаться нормальной или быть в пределах 37−37,9 градуса. Спустя одну-две недели с начала заболевания у зараженного начинает выделяться густая вязкая мокрота или рвота после приступа кашля.
В Роспотребнадзоре добавили, что единственным эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация.