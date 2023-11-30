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14:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жителей Новосибирска предупредили о резком похолодании до −33 градусов

Средняя декадная температура составит от −11 до −14 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: 0 м/с 51% 766 мм рт. ст. +2°

Жителей Новосибирска предупредили о резком похолодании до −33 градусов в декабре.

В регион придет достаточно агрессивный мороз. Средняя декадная температура составит от −11 до −14 градусов, что соответствует норме для начала зимы. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

«В первой пятидневки будут колебания температур ночью от −1… −6 градусов до −7… −15 градусов при прояснениях до −22 градусов», — уточнила специалист.

Самым теплым днем станет 3 декабря. После 6-го числа синоптики прогнозируют мощное похолодание. По ночам температура воздуха будет опускаться до −28 градусов, при прояснениях — до −33 градусов. Днем ожидается от −18 до −23 градусов.

«Ожидаем снег, мокрый снег, метели, порывистый ветер в первой пятидневке, во второй — постепенное прекращение осадков», — уточнила Кичанова.

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