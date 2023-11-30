14:35 (мск), источник: Клопс.ru
Что за соль на моей подошве: власти рассказали, какими реагентами посыпают заснеженные улицы Калининграда
В первую очередь обрабатывают центральные и выездные магистрали.
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Заснеженные калининградские улицы посыпают реагентами в определённом порядке. Об этом сообщили представители городской администрации на странице сити-менеджера Елены Дятловой «ВКонтакте».
Обработку городских территорий противогололедными материалами проводят в следующем порядке:
центральные улицы и выездные магистрали (20% территории города) — солевым раствором;
улицы второстепенного значения с твердым покрытием и с меньшей интенсивностью движения (55% территории города) — солью для промышленных нужд.
Некоторые участки также увлажняют раствором;
улицы, прилегающие к ул. Б. Окружной, микрорайоны города (25% территории города) — песко-соляной смесью;тротуары — солью для промышленных нужд и песко-соляной смесью.