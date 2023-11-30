13:58 (мск), источник: МК.RU Омск
С начала декабря в Омске заработает первый открытый каток
Открытый каток в спорткомплексе «Юность» заработает с первого декабря.
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Выйти на лед омичи смогут с 17:00 до 22:00 по будням и с 14:00 до 22:00 по выходным.
«Открытый каток стадиона “Юность” традиционно первым открывает зимний спортивный сезон в нашем городе. В этом году несмотря на погодные условия, администрация спортивного комплекса с наступлением первой морозной погоды быстро и качественно подготовила лед», — отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Дмитрий Зданович.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Омска, в этом году прокат коньков обойдется взрослым в 170 рублей, детям — в 80 рублей. Покататься со своим коньками будет стоить 130 рублей, а детям до семи лет — бесплатно.
В спорткомплексе работает удобная раздевалка и имеется мини-кафе с горячими напитками.
Ранее мы писали, что хоккейные коробки в омских дворах, которые находятся в ведении городского департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, должны быть готовы для использования до 11 декабря.
Также мы сообщали, что в Кировском округе Омска планируется на этот зимний сезон залить 31 хоккейную коробку.