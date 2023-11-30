13:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове построят новый бульвар между Октябрьским и 2-й Заречной
Власти ищут подрядчика.
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Кемеровские власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который построит бульвар для пешеходов между протяжённостью 335,5 м пр. Октябрьским и ул. 2-я Заречная. Его цена составит 282 млн рублей.
«Помимо устройства пешеходных и велодорожек, победитель аукциона должен будет установить детские игровые комплексы, уличные тренажёры с травмобезопасным покрытием, линии освещения и световые композиции. Обязательное условие — озеленение новой локации. Проектом предусмотрена высадка рябин, елей, туи, а также живой изгороди из кустовой сирени», — пишет Дмитрий Анисимов.
Расположится бульвар до осени следующего года между зданиями на пр. Октябрьский 30а и пр. Октябрьский 32а (строящиеся дома, на которых изображена световая иллюминация в виде дерева). Конечным пунктом станет ул. 2-я Заречная (оттуда начинается микрорайон «Кемерово-Сити»). Сейчас между этими объектами стройка, гаражи и труднопроходимая тропинка.