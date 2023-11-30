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15:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

В первый день зимы в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщают, что 1 декабря на большей части страны ожидаются туман и гололед, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 47% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: Newtimes.kz

В Улытауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Жамбылской областях жителям стоит ожидать туман.

Сильного ветра, гололеда и метели надо опасаться проживающим в следующих регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

О гололеде предупреждают людей в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской областях.

Туманы же накроют Жамбылскую область.

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