15:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В первый день зимы в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщают, что 1 декабря на большей части страны ожидаются туман и гололед, передает ИА «NewTimes.kz».
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В Улытауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Жамбылской областях жителям стоит ожидать туман.
Сильного ветра, гололеда и метели надо опасаться проживающим в следующих регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
О гололеде предупреждают людей в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской областях.
Туманы же накроют Жамбылскую область.