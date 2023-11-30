14:07 (мск), источник: Нижегородская правда
Елочные базары откроются в трех районах Нижнего Новгорода с 10 декабря
Всего в Автозаводском, Нижегородском и Приокском районах разместится 9 таких базаров.
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Елочные базары откроются в трех районах Нижнего Новгорода с 10 декабря. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.
Площадки с елками и новогодним декором будут работать с 10 по 31 декабря. Всего в Автозаводском, Нижегородском и Приокском районах разместится 9 таких базаров.
В Автозаводском районе купить живую ель можно будет у домов № 17 на улице Маковского, № 58А на Космической, № 7 на Львовской, у автостоянки на улице Плотникова, 4а и около ТЦ «Перекресток» на Южном шоссе, 35.
В Нижегородском районе елочные базары разместятся у входа в «Средной рынок» на улице Костина, 13, около магазина «Магнит» на улице Германа Лопатина, 6 и напротив дома№ 3/3 на Усилова.
В Приокском районе будет работать только одна такая торговая площадка — на площади Маршала Жукова, 7.
В Канавинском и Сормовском районах отсутствие елочных базаров объяснили тем, что места для таких торговых площадок не предусмотрены. При этом соответствующих заявок от предпринимателей не поступало.
В Московском, Советском и Ленинском районах заявок на участие в аукционах на размещение НТО не подали, поэтому елочные базары там тоже не предусмотрены.