14:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Информационное табло о пробках и авариях установят в Нижнем Новгороде
Известно, что одним табло в городе не ограничатся.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Информационное табло о пробках и авариях установят в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА «В городе N» со ссылкой на Центр развития транспортных систем.
Точное количество пока неизвестно, но находиться они будут на главных улицах и у мостов. Установкой займутся после тестирования интеллектуальной транспортной системы.
На устройствах разместят информацию о времени, которое понадобится для проезда к главным точкам города с учетом аварий и пробок. Последние показатели будут также отображены.