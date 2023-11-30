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14:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Информационное табло о пробках и авариях установят в Нижнем Новгороде

Известно, что одним табло в городе не ограничатся.

Информационное табло о пробках и авариях установят в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА «В городе N» со ссылкой на Центр развития транспортных систем.

Точное количество пока неизвестно, но находиться они будут на главных улицах и у мостов. Установкой займутся после тестирования интеллектуальной транспортной системы.

На устройствах разместят информацию о времени, которое понадобится для проезда к главным точкам города с учетом аварий и пробок. Последние показатели будут также отображены.

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