14:49 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Легионер «Трактора» позвал замуж девушку в Челябинске
Для предложения Мэдисон Бауи выбрал главную пешеходную зону города — Кировку.
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О знаменательном событии в жизни канадского хоккеиста рассказали в пресс-службе ХК «Трактор». Известно, что Мэдисон сделал предложение своей девушке Тейлор, которая приехала в Челябинск.
«Поздравляем пару и желаем безграничного счастья, взаимопонимания и, конечно же, любви», — написано в клубном телеграм-канале.
Напомним, что Мэдисон Бауи присоединился к челябинской команде уже по ходу сезона. В «Тракторе» он оказался путем обмена с минским «Динамо» (в обратном направлении, то есть из Челябинска и Минск отправился Роберт Хэмилтон). Канадец дебютировал в игре 7 октября против омского «Аванграда». Первую шайбу в КХЛ он забросил 3 ноября в матче против «Адмирала». В настоящее время в его активе семь очков.