В Челябинской области школьники и педагоги получат дополнительную поддержку: какие изменения их ожидают

Преподаватели, приехавшие на малую родину работать по программе «Земский тренер», получат право на единовременную выплату.
В соответствии с законом миллион рублей единовременно могут получить специалисты со средним или высшим физкультурным образованием, приехавшие работать в села, поселки или города с населением до 50 тысяч человек. Со дня заключения договора о предоставлении выплаты специалист будет обязан отработать в течение пяти лет.
Теперь право на миллион получат и тренеры, прибывшие работать в населенные пункты, откуда они родом. Ранее эта программа распространялась только на педагогов, переехавших в иные населенные пункты.
Для школьников и студентов в Челябинской области депутаты установили круглогодичную 50-процентную скидку на проезд в пригородных поездах. Ранее льготы предоставлялись в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
Еще один законопроект касается студентов-медиков, обучающихся по целевому набору. Они получат дополнительную ежемесячную выплату.
Мера поддержки коснется студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. В соответствии с законопроектом на 2024 год запланирована организация 380 таких учебных мест.
Ежемесячная денежная выплата составит 1 тысяч рублей в течение учебного года. Мера социальной поддержки направлена на устранение дефицита медицинских кадров и привлечение медицинских работников в сельские населенные пункты.