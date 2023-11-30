14:41 (мск), источник: Татарстан 24
В Татарстане ожидается сильный снегопад
Видимость на дорогах может быть ограничена до 1 км.
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30 ноября и 1 декабря в Татарстане ожидается сильный снегопад, при котором видимость может быть ограничена до 1 км. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Ранее мы писали, что татарстанцам рассказали, куда обращаться, чтобы убрали снег во дворе. Казанцам напомнили о телефонах горячих линий по вопросам уборки снега.