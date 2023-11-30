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14:41 (мск), источник: Татарстан 24

В Татарстане ожидается сильный снегопад

Видимость на дорогах может быть ограничена до 1 км.

Сейчас в Аннаполисе: 0 м/с 51% 766 мм рт. ст. +2°

30 ноября и 1 декабря в Татарстане ожидается сильный снегопад, при котором видимость может быть ограничена до 1 км. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, что татарстанцам рассказали, куда обращаться, чтобы убрали снег во дворе. Казанцам напомнили о телефонах горячих линий по вопросам уборки снега.

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В Татарстане ожидается сильный снегопад
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