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14:52 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежцам могут разрешить законно опаздывать на работу

С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев.

Источник: АиФ Воронеж

Россиянам могут разрешить опаздывать на работу из-за плохой погоды, сообщает издание RT.

С таким предложением в Минтруда России обратился Иван Сухарев.

Депутат заметил, что в ТК РФ не прописано, какие обстоятельства можно считать уважительной причиной для опоздания.

Одной из таких причин предлагается считать сообщения о неблагоприятных погодных условиях от МЧС или транспортных организаций.

Ссылка на пробки при нынешнем законодательстве не оправдывает опоздавшего сотрудника. Поправки смогут решить эту проблему.

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