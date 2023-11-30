14:52 (мск), источник: АиФ Воронеж
Воронежцам могут разрешить законно опаздывать на работу
С таким предложением выступил депутат Иван Сухарев.
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Россиянам могут разрешить опаздывать на работу из-за плохой погоды, сообщает издание RT.
С таким предложением в Минтруда России обратился Иван Сухарев.
Депутат заметил, что в ТК РФ не прописано, какие обстоятельства можно считать уважительной причиной для опоздания.
Одной из таких причин предлагается считать сообщения о неблагоприятных погодных условиях от МЧС или транспортных организаций.
Ссылка на пробки при нынешнем законодательстве не оправдывает опоздавшего сотрудника. Поправки смогут решить эту проблему.