Загрязнение воздуха из-за нефти и газа назвали причиной смерти 5 млн человек в год

Загрязнение воздуха из-за использования ископаемого топлива становится причиной смерти 5,1 млн человек ежегодно, пишет The Guardian со ссылкой на опубликованное в British Medical Journal (BMJ) исследование, крупнейшее в своем роде.
Его авторы рассмотрели влияние, которое оказывает использование ископаемого топлива в промышленности, при производстве энергии и в транспортном секторе. Они изучили данные за 2019 год и пришли к выводу, что загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами (PM2.5) и озоном стало причиной гибели 8,3 млн человек. Более 61% смертей пришлось именно на последствия использования ископаемого топлива.
Таким образом, количество смертей из-за связанного с использованием ископаемого топлива загрязнения воздуха оказалось намного выше, чем считалось ранее. «Значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в воздух, особенно за счет поэтапного отказа от ископаемого топлива, может иметь значительное положительное влияние на здоровье», — утверждают авторы исследования.
Оно было опубликовано перед началом конференции ООН по изменению климата (Cop28), которая проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней будет, в частности, обсуждаться вопрос о постепенном отказе от ископаемого топлива, отмечает The Guardian.