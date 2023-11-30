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17:17 (мск), источник: Forbes

Загрязнение воздуха из-за нефти и газа назвали причиной смерти 5 млн человек в год

Загрязнение воздуха из-за использования ископаемого топлива становится причиной смерти 5 млн человек ежегодно — намного больше, чем считалось ранее, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в British Medical Journal. Его авторы изучили данные за 2019 год и пришли к выводу, что загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами и озоном стало причиной гибели 8,3 млн человек. Более 61% смертей, по оценкам экспертов, пришлось именно на последствия использования ископаемого топлива.

Источник: Marek Piwnicki/CC0

Загрязнение воздуха из-за использования ископаемого топлива становится причиной смерти 5,1 млн человек ежегодно, пишет The Guardian со ссылкой на опубликованное в British Medical Journal (BMJ) исследование, крупнейшее в своем роде.

Его авторы рассмотрели влияние, которое оказывает использование ископаемого топлива в промышленности, при производстве энергии и в транспортном секторе. Они изучили данные за 2019 год и пришли к выводу, что загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами (PM2.5) и озоном стало причиной гибели 8,3 млн человек. Более 61% смертей пришлось именно на последствия использования ископаемого топлива.

Таким образом, количество смертей из-за связанного с использованием ископаемого топлива загрязнения воздуха оказалось намного выше, чем считалось ранее. «Значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в воздух, особенно за счет поэтапного отказа от ископаемого топлива, может иметь значительное положительное влияние на здоровье», — утверждают авторы исследования.

Оно было опубликовано перед началом конференции ООН по изменению климата (Cop28), которая проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней будет, в частности, обсуждаться вопрос о постепенном отказе от ископаемого топлива, отмечает The Guardian.

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