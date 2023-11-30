Умер стоявший у истоков лунной программы СССР академик Маров

По словам главы Института, Михаил Маров в последнее время болел, но недавно отметил свой юбилей и, несмотря на плохое самочувствие, «прекрасно делал полуторачасовые доклады».
Михаил Маров закончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. В конце 50-х—начале 60-х в Королеве занимался разработкой навигационных систем первых межпланетных космических аппаратов под руководством Бориса Раушенбаха.
С 1967 по 2008 годы руководил отделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии Институте прикладной математики имени Мстислава Келдыша. С 2008 года стал главой отдела планетных исследований Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН.
Михаил Маров преподавал в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Международном космическом университете в Страсбурге (Франция).