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15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер стоявший у истоков лунной программы СССР академик Маров

Умер российский астроном и академик РАН Михаил Маров. Он стоял у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы. О его смерти сообщил «РИА Новости» научрук Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы Института, Михаил Маров в последнее время болел, но недавно отметил свой юбилей и, несмотря на плохое самочувствие, «прекрасно делал полуторачасовые доклады».

Михаил Маров закончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. В конце 50-х—начале 60-х в Королеве занимался разработкой навигационных систем первых межпланетных космических аппаратов под руководством Бориса Раушенбаха.

С 1967 по 2008 годы руководил отделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии Институте прикладной математики имени Мстислава Келдыша. С 2008 года стал главой отдела планетных исследований Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН.

Михаил Маров преподавал в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Международном космическом университете в Страсбурге (Франция).

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Анастасия Ларина

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