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15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Ваенга, «Ревизор» и новогодняя лекция: афиша на выходные 2−3 декабря 2023 года в Самаре

Рассказываем, куда сходить в выходные 2—3 декабря 2023 года в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные синоптики обещают в Самаре снег и ветер. Прогулки возможны лишь на короткое время. А вечером предлагаем вам отправиться в театр или на выставку — выбрать есть из чего. Рассказываем, куда сходить в выходные 2—3 декабря 2023 года в Самаре.

ФЕСТИВАЛИ 2—3 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Фестиваль трансформационных игр «БезЗАморочек».

Когда: 3 декабря, 10.00−19.00.

Где: Комсомольская площадь, 1 (конференц-зал в здании ж/д вокзала).

Билеты: 3333 рубля.

На фестивале «БезЗАморочек» (16+) можно познакомиться с лучшими мастерами трансформационных игр из Самары и других городов. Они поделятся своим опытом и секретами успеха, помогут развить навыки и научат видеть мир по-новому. В программе также интерактивы, встречи с интересными людьми и ярмарка самарских умельцев.

КОНЦЕРТЫ 2—3 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Елена Ваенга.

Когда: 3 декабря, 15.00, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 2000−7000 рублей.

Звезда шансона Елена Ваенга даст в один день в Самаре сразу два концерта. Со сцены филармонии прозвучат хиты «Курю», «Королева», «Белая птица» и другие.

«Оттава Ё».

Когда: 3 декабря, 19.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 800−3500 рублей.

Фолк-коллективу «Оттава Ё» в этом году исполнилось 20 лет. В Самаре группа даст большой праздничный концерт и в очередной раз порадует своими зажигательными этническими композициями.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 2—3 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

«Чиполлино».

Когда: 2 декабря, 12.00, 18.30.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−1500 рублей.

Балет «Чиполлино» (6+) создан для детей, но танцуют в нем по-взрослому. Недаром он не теряет популярности вот уже пятое десятилетие. Либретто написано по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино».

«День рождения Волка».

Когда: 3 декабря, 12.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 450 рублей.

У Волка день рождения… Но вот беда, у него совсем нет друзей. А какой же день рождения без друзей и подарков, которые они принесут? И решил Волк, во что бы то ни стало найти себе настоящего друга! А с кем же еще дружить Волку, как не с Зайцем? Да, только Филин и Лиса постоянно мешают Волку и строят козни. Спектакль 0+.

СПЕКТАКЛИ 2—3 ДЕКАБРЯ В САМАРЕ

«И пепел наш развеют по Земле».

Когда: 2 декабря, 18.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 600 рублей.

Два старика проводят однообразные, похожие как братья-близнецы дни в доме престарелых. Однажды их монотонный режим нарушается новым увлечением — игрой в маски. Они начинают путешествие по своим воспоминаниям и мечтам, меняясь ролями друг с другом. Спектакль 16+.

«Ревизор».

Когда: 2 декабря, 18.00.

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).

Билеты: 450−1000 рублей.

Анекдотический сюжет пьесы Николая Гоголя «Ревизор» (12+) известен всем: в небольшой провинциальный город волей случая попадает проигравшийся в карты молодой чиновник, которого принимают за ревизора.

Lady`s night.

Когда: 3 декабря, 18.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−1800 рублей.

Lady`s night (16+) — мюзикл, ставший культовым. Это смешная и трогательная история о мужчинах, которые не перестают быть мужчинами даже в самые непростые времена. В провинциальном городке закрылся металлургический завод, многие мужчины потеряли работу. И одному отчаявшемуся сталевару в голову приходит безумная идея — организовать стриптиз-шоу…

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 2—3 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Экскурсия по Музею Модерна.

Когда: 2 декабря, 14.00.

Где: Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 250 рублей.

В субботу все желающие могут присоединиться к обзорной экскурсии по постоянной экспозиции Музея Модерна. Экскурсия проходит по первому этажу усадьбы Курлиных, где воссозданы интерьеры в стиле модерн. Здесь можно прикоснуться к атмосфере конца XIX века, увидеть уникальные вещи Прекрасной эпохи. Экскурсовод — Нина Рычкова.

Выставка «Русский вектор».

Когда: до 11 декабря 2023, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 100 рублей.

Художественный музей приглашает посмотреть на работы зодчего Юрия Харитонова. Уроженец Саратовской области, он в 2003—2006 годы был главным архитектором Самары. За 30 лет работы им спроектированы и воплощены в жизнь многие проекты монастырей, храмов, часовен в городах России, а также в Сербии и Черногории. На выставке будут представлены макеты, чертежи известных проектов, живопись и графика.

Выставка картин Петрова-Водкина.

Когда: с 26 октября 2023 до 24 января 2024, 12.00−20.00.

Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).

Билеты: от 300 рублей.

Выставка живописи и графики Кузьмы Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея приурочена к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя художника. В экспозиции — более 20 живописных произведений мастера разных жанров, среди которых знаменитый «Автопортрет» 1918 года.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ 2—3 ДЕКАБРЯ 2023 В САМАРЕ

Новогодняя лекция.

Когда: 3 декабря, 16.00.

Где: Самарская детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Билеты: бесплатно.

Самарская детская картинная галерея приглашает детей и взрослых на серию новогодних лекций. В воскресенье, 3 декабря, расскажут, почему ель является праздничным деревом, чем елку украшали раньше, кто был символом праздников в разные годы и какие традиции появились в советское время. Обязательна предварительная запись.

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