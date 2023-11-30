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15:44 (мск), источник: Реальное время

В начале декабря в Татарстане ожидается снег, метели и до −15 градусов

Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 47% 767 мм рт. ст. +2°

В Татарстане в начале декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать −10 градусов, по ночам — до −15, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Местами ожидается сильный снег, в том числе и мокрый. В некоторых районах республики возможны метель и туман, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

Ночью 1 и 2 декабря в Татарстане похолодает до −4..-11 градусов, в пятницу в восточных районах — до −14°С. Днем прогнозируется от 0 до −7°С.

Снег ожидается ночью в воскресенье, 3 декабря, в большинстве районов Татарстана. Температуры опустятся до −7..-12 градусов, при прояснениях до −15°С. Днем прогнозируется от −5 до −10°С, осадки маловероятны — снег прогнозируется вечером. В отдельных районах может наблюдаться туман.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 4—5 декабря, ожидается снег, в том числе и мокрый, метели, гололед и сильный ветер. По ночам похолодает до −8..-13 градусов. Днем в понедельник ожидается от −1 до −6°С, во вторник — от −4 до −9°С. На дорогах гололедица, местами — снежные заносы.

Напомним, в декабре 2023 года средняя месячная температура в Татарстане ожидается «около» нормы. Для этого месяца она составляет −8,9 градуса.

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