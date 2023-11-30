15:44 (мск), источник: Реальное время
В начале декабря в Татарстане ожидается снег, метели и до −15 градусов
Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
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В Татарстане в начале декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать −10 градусов, по ночам — до −15, сообщили в Гидрометцентре республики.
В пятницу и субботу, 1 и 2 декабря, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Местами ожидается сильный снег, в том числе и мокрый. В некоторых районах республики возможны метель и туман, на дорогах — гололедица и снежные заносы.
Ночью 1 и 2 декабря в Татарстане похолодает до −4..-11 градусов, в пятницу в восточных районах — до −14°С. Днем прогнозируется от 0 до −7°С.
Снег ожидается ночью в воскресенье, 3 декабря, в большинстве районов Татарстана. Температуры опустятся до −7..-12 градусов, при прояснениях до −15°С. Днем прогнозируется от −5 до −10°С, осадки маловероятны — снег прогнозируется вечером. В отдельных районах может наблюдаться туман.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели,
Напомним, в декабре 2023 года средняя месячная температура в Татарстане ожидается «около» нормы. Для этого месяца она составляет −8,9 градуса.